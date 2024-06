Deschamps : Mbappé lui prépare un cadeau historique ?

Thomas Bourseau

Certains aiment son style de management et de jeu, d’autres non. Mais Didier Deschamps l’a assuré au Figaro, il s’en fiche si on pense que c’est une « pipe ». Et Kylian Mbappé compte bien faire taire les détracteurs de Deschamps pendant cet Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) en parvenant à faire de Deschamps le sélectionneur qui a tout gagné.

Avec Didier Deschamps, c’est assez simple quand on y pense. Partout où il est passé, il a disputé des finales et a quasiment toujours gagné. Que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Et l’équipe de France en est l’exemple parfait. Malgré la désillusion bulgare de 1993 pour la Coupe du monde 1994, Deschamps a remporté le Mondial en 1998 en France puis l’Euro 2000.

«Il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour»

En tant que sélectionneur, c’est la Coupe du monde 2018 qu’il a raflé avec la bande d’Hugo Lloris et le jeune Kylian Mbappé (19 ans à l’époque). À deux doigts d’en faire de même en 2022 au Qatar avec une défaite en finale contre l’Argentine (3-3 puis 2-4) ou encore à l’Euro 2016 (0-1 contre le Portugal), Didier Deschamps pourrait remettre les pendules à l’heure en Allemagne pour l’Euro cet été (14 juin-14 juillet). C’est du moins ce qu’a souhaité son capitaine Kylian Mbappé en interview pour Ouest-France .



« Quoi qu’il se passe, il a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été, puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Peu importe l’avenir, je lui adresse mes félicitations. Chapeau, coach, pour tout ce que vous avez accompli ».

«Là, on est face à Super Légende»