Mbappé : Il partage son rêve impossible !

Thomas Bourseau

C'est officiel depuis un peu plus d'une semaine, le Real Madrid va accueillir Kylian Mbappé une fois que l’Euro sera terminé (14 juin-14 juillet). De quoi ravir Nico Williams. L’attaquant de l’Athletic Bilbao a « hâte » de le rencontrer, mais dispose d’un rêve qui ne pourra jamais se réaliser avec le capitaine de l’équipe de France…

Kylian Mbappé a fait le choix de quitter le PSG cet été. Sa destination était logique tant son destin était lié à la Casa Blanca où il s’est contractuellement engagé jusqu’en juin 2029 avec le Real Madrid. En Espagne, Mbappé se lancera un nouveau challenge en Liga et sera notamment opposé à Nico Williams de l’Athletic Bilbao qui le considère comme étant « une bête qui marque 50 buts par saison ».

«Je suis très heureux, j'ai hâte de le voir en personne»

La venue de Kylian Mbappé a ravi les supporters du Real Madrid, mais également les joueurs de Liga comme Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Nico Williams (Athletic Bilbao). « En fin de compte, cela aide beaucoup la Liga et la vitrine qu'il peut avoir. Je suis très heureux, j'ai hâte de le voir en personne et d'apprécier son jeu », a confié Williams à la Cadena COPE qui semble donc ravi de l'arrivée du crack de Bondy en Espagne

PSG - Real Madrid : Deschamps vide son sac sur le transfert de Mbappé https://t.co/44FmrGxTVJ pic.twitter.com/nTjHcLfrIH — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Nico Williams annonce rêver de jouer avec Mbappé… en équipe nationale !