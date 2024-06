L’annonce surprise de Griezmann sur son traumatisme

Thomas Bourseau

Entre l’Euro et Antoine Griezmann, c’est tout sauf l’amour fou. Battu en finale d’une édition et impuissant aux tirs au but d’une autre, le meilleur passeur de l’histoire des Bleus a été traumatisé et compte bien rectifier le tir en Allemagne cet été.

Antoine Griezmann va disputer le troisième et éventuellement dernier Euro de sa carrière avec l’équipe de France. Et contrairement à la Coupe du monde qu’il a remporté une fois en 2018 et atteint le stade de la finale à sa troisième participation en 2022, le meilleur passeur de l’histoire des Bleus est revenu sur les traumatismes causés par l’Euro.

Antoine Griezmann marqué par l’Euro

En 2016, Antoine Griezmann échouait en finale de l’Euro face au Portugal de Cristiano Ronaldo quelques semaines seulement après avoir subi le même revers en finale de Ligue des champions avec l’Atletico de Madrid contre le Real Madrid de CR7 à l’époque. En 2021, l’équipe de France est sortie par la petite porte aux tirs au but face à la Suisse après avoir pourtant fait la course en tête. Sorti en cours de match, Griezmann avait suivi, impuissant, la séance de tirs au but perdue par les Bleus.

«C’est vrai que 2016 m’avait fait énormément de mal»