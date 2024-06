Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert à 20M€

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l'avenir de joueurs comme Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia est incertain, l’OM est annoncé sur la piste de plusieurs milieux de terrain lors de ce mercato estival. En ce sens, la direction olympienne aurait notamment un œil sur Ismaël Koné, dont Watford aurait fixé le prix entre 15 et 20M€.

Après une saison décevante et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, le mercato estival devrait être animé du côté de l’OM. C’est notamment le milieu de terrain qui pourrait connaître des changements, avec les éventuels départs de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia.

Mercato - OM : Un transfert à 9M€ est imminent ! https://t.co/UvZYRzXv8J pic.twitter.com/xf6zgdBRlj — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L’OM s’intéresse à Ndidi et Locatelli

Pour preuve, l’OM semble avoir activé plusieurs pistes afin de renforcer son milieu de terrain cet été. La direction olympienne aimerait s’attacher les services Wilfred Ndidi (27 ans), qui arrive à la fin de son contrat avec Leicester, tandis que Roberto De Zerbi voudrait attirer Manuel Locatelli (Juventus).

Un transfert entre 15 et 20M€ pour Koné ?