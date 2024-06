Mercato : L’OM a tranché pour le transfert de Clauss

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison décevante avec le maillot de l'OM, Jonathan Clauss a pourtant été appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Dimanche, le latéral droit s'est présenté face aux journalistes et il a admis que l'arrivée de Roberto De Zerbi pouvait lui faire changer d'avis pour son avenir. Mais du côté des dirigeants, la décision est prise.

Jonathan Clauss a vécu une saison mouvementée avec l'OM. En deçà du niveau qu'il affichait au RC Lens, le latéral a été pointé du doigt par ses dirigeants pour son manque d'implication. De quoi le motiver à faire ses valises cet été...

Clauss relance son avenir

En partance pour l'étranger, Jonathan Clauss pourrait finalement rester suite à l'arrivée de Roberto De Zerbi. « Je trouve ça extrêmement positif, l'arrivée de De Zerbi à l’OM. On connaît ses qualités d'entraîneur, on a pu l'affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu'un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été », a confié le joueur de l'OM en conférence de presse dimanche. Mais le club phocéen ne semble pas vouloir faire marche arrière.

