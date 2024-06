OM - De Zerbi : Surprise, un joueur change ses plans pour jouer à Marseille ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir été en crise ouverte avec la direction de l’OM cet hiver, Jonathan Clauss s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et semblait se diriger vers un départ. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche pourrait relancer l’issue du dossier comme l’a reconnu l’international français.

Dans le collimateur de Medhi Benatia, qui l’a publiquement interpellé pour son attitude, Jonathan Clauss n’est pas passé loin d’un départ durant le mercato hivernal. « Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là », avait lâché le conseiller du président Pablo Longoria. Depuis, l’avenir du latéral droit phocéen continue de faire parler et un départ semble clairement à l’ordre du jour comme l’a confirmé le principal intéressé.

Clauss ouvre la porte à un départ…

« Oui, un départ de l'OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte , reconnaissait Jonathan Clauss avant l’Euro 2024 au micro de TF1. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision ». À une année de la fin de son contrat, l’international français ne devrait pas être retenu par l’OM, désireux de remodeler son effectif durant l’été et qui cherche à renflouer les caisses en l'absence de coupe d'Europe la saison prochaine, mais l’identité du nouvel entraîneur pourrait relancer l’issue du dossier.

« Ça rebat peut-être les cartes »