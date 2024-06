Mercato - OM : De Zerbi change tout pour son avenir ?

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le technicien italien semble déjà faire l’unanimité auprès des supporters et de certains joueurs. C’est le cas de Jonathan Clauss qui, bien qu’il soit poussé vers la sortie, n’a pas manqué de faire savoir que cette nomination pourrait tout changer.

Jonathan Clauss était de passage en conférence de presse dimanche et n’a pas manqué à une question sur l’actualité du moment à l’Olympique de Marseille : la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Poussé vers la sortie depuis quelque temps, et plus précisément cet hiver par certains membres de la direction marseillaise dont le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Mehdi Benatia, Clauss pourrait finalement poursuivre grâce… à Roberto De Zerbi.

«C'est extrêmement positif !»

La venue de Roberto De Zerbi n’a pas encore été officialisée par l’OM, mais tout est signé entre les différentes parties pour le contrat de trois saisons dont disposera l’Italien. D’après La Provence, Jonathan Clauss serait incité par le comité directeur olympien à trouver un nouveau club pour cet été. De Zerbi validerait d’ailleurs son départ à lui et à Samuel Gigot d’après La Provence . De passage en conférence de presse dimanche, le défenseur de l’OM et de l’équipe de France s’enflammait pour la venue imminente de De Zerbi à l’Olympique de Marseille. « C'est extrêmement positif ! On connait ses qualités, on a pu l'affronter contre Brighton ».

«Quand vous savez qu'un tel coach arrive, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres»