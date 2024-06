Mercato - OM : Benatia dénonce un mensonge

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l’arrivée de Roberto De Zerbi comme entraîneur n’a toujours pas été officialisée, cela n’empêche pas l’OM de s’activer pour son recrutement. Le club phocéen préparerait son premier transfert avec l’arrivée de Lilian Brassier. Et voilà que Mehdi Benatia a tenu à mettre les choses au point concernant le joueur de Brest.

Surprise de la saison de Ligue 1 qui s’est écoulée, Brest disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais l’effectif d’Eric Roy pourrait être remodelé à cause des départs de certains cadres. Cela vaudrait notamment pour Lilian Brassier. Auteur d’une excellente saison, le défenseur central éveille les convoitises. Et l’avenir de Brassier pourrait bel et bien s’écrire du côté de l’OM.



OM : Un indice est lâché pour les prochains transferts à Marseille https://t.co/wbYAozinbH pic.twitter.com/lo7BB9a9lN — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« L’OM n’a pas appelé le club »

Très prochainement, Lilian Brassier pourrait devenir un joueur de l’OM. Alors que son transfert en provenance de Brest pourrait atteindre 9M€, Eric Roy, entraîneur brestois, a confié au micro de RMC : « Le joueur s’est mis d’accord avec l’OM, mais l’OM n’a pas appelé le club. C’est pour cela qu’il n’est pas parti ».

« Benatia a dit que ce n’était pas vrai »