Mercato : L’OM signe un coup de maître salué en équipe de France !

L’Olympique de Marseille a trouvé le remplaçant de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche du club phocéen : Roberto De Zerbi. Pour les trois prochaines saisons, l’entraîneur italien sera à la baguette de l’effectif marseillais et, aux yeux de Jonathan Clauss, c’est «extrêmement positif ».

L’OM tient le successeur de Jean-Louis Gasset. Certes, ni le club olympien n’ont communiqué à ce sujet pour le moment. Néanmoins, Roberto De Zerbi va s’installer dans la cité phocéenne pour les trois prochaines années comme le stipulerait l’accord passé entre les parties concernées.

Clauss valide la nomination de De Zerbi à l’OM

Ayant acté son départ de Brighton en mai dernier, Roberto De Zerbi va enfin pouvoir entraîner l’OM après avoir reconnu en septembre dernier être passé proche du job il y a deux ans de cela avant la nomination d’Igor Tudor. Du point de vue de Jonathan Clauss, c’est une recrue positive pour l’OM.

«C'est extrêmement positif !»