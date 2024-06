Mbappé - Griezmann : Jackpot pour Deschamps ?

Thomas Bourseau

Capitaine de l’équipe de France depuis plus d’un an désormais, Kylian Mbappé mérite ce brassard selon son prédécesseur Hugo Lloris. Quand bien même Antoine Griezmann était dans la discussion, ce choix de Didier Deschamps est le bon aux yeux du champion du monde.

Kylian Mbappé a disputé lundi soir son premier match en compétition officielle en tant que capitaine de l’équipe de France. Un statut qu’il a pu acquérir grâce (ou à cause) du départ à la retraite internationale d’Hugo Lloris après la Coupe du monde au Qatar perdue par les Bleus en finale contre l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

«Mbappé ? Il y avait une forme de leadership qui était en train d’émerger en lui»

Et alors qu’il était question dans la presse qu’Antoine Griezmann hérite du brassard et que cette décision de Didier Deschamps ait pu agacer la star de l’Atletico de Madrid, le sélectionneur de l’équipe de France a fait le bon choix d’après Hugo Lloris. « Chez Kylian, il y avait une forme de leadership qui était en train d’émerger en lui. On a pu s’en rendre compte pendant la dernière Coupe du monde ».

«Il est léger, a le sourire, est prêt pour répondre aux attentes»