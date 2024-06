Le clan Mbappé le menace d'un procès, Riolo s'explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'hygiène de vie de Kylian Mbappé semblait irréprochable, ces derniers mois, Daniel Riolo avait balancé sur le désormais ex-joueur du PSG. Une sortie qui n'a visiblement pas plu à Fayza Lamari, mère de Mbappé, qui a été jusqu'au point de menacer de procès le journaliste de RMC.

En octobre dernier, Daniel Riolo avait fait d'étonnantes révélations qui avaient fait parler sur Kylian Mbappé. Au micro de RMC , il avait alors expliqué : « Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment. C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule ».



« Sa maman m’avait appelé en me menaçant de procès »

De quoi valoir un procès à Daniel Riolo de la part de l'entourage de Kylian Mbappé ? A l'occasion de l'émission Ligne Rouge , il a raconté : « Au début de la saison, j’avais raconté une histoire autour de personnes qui essayaient de le faire chanter pour des relations qu’il avait pu avoir avec des gens, avec des femmes. Je me souviens que sa maman m’avait appelé en me menaçant de procès ».

« Vous devriez plutôt faire attention »