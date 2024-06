Polémique avec Mbappé, Messi lui répond

Jean de Teyssière

Quelques heures après l'annonce officielle de sa signature pour le Real Madrid, Kylian Mbappé s'était présenté en conférence de presse et avait évoqué l'Euro 2024 à venir. Il avait alors avoué que pour lui, c'était plus compliqué de gagner cette compétition que la Coupe du monde. Une phrase qui a fait beaucoup réagir, jusqu'à Lionel Messi, qui n'est pas d'accord avec son ancien coéquipier.

Dans sa carrière, Kylian Mbappé a disputé un seul Euro : celui de 2020, qui s'est déroulé en 2021, en raison de la crise sanitaire. Le Bondynois avait traversé cette compétition comme une ombre, incapable de marquer le moindre but et ratant son tir au but face à la Suisse, synonyme d'élimination. En Allemagne cette année, il est déterminé à marquer de son empreinte la compétition.

«Pour moi, l’Euro est plus compliqué que la Coupe du monde»

En conférence de presse début juin, Kylian Mbappé s'était exprimé sur le niveau de l'Euro : « Pour moi, l’Euro est plus compliqué que la Coupe du monde. Même s’il y a plus de pression mondiale, ici toutes les équipes se connaissent parfaitement, nous jouons constamment les uns contre les autres. »

Messi et Neymar ont transformé Mbappé, il balance https://t.co/GgmXX2MlfL pic.twitter.com/N7TzTpDNMz — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«En Coupe du monde, les meilleures équipes sont présentes»