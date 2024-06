En pleurs, il vit un calvaire à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, Vitinha est un joueur du Genoa à part entière. Initialement prêté par l’OM en Italie, le Portugais a été transféré définitivement. Cela marque donc officiellement la fin de son aventure à Marseille. Sur la Canebière, Viitnha n’aura pas été en grande réussite. Il faut dire qu’en rejoignant l’OM en provenance de Braga, l’attaquant ne serait pas devenu le joueur le plus heureux. Explications.

Avant janvier 2023, date de son transfert à l’OM, Vitinha n’avait connu que Braga. Formé au sein du club portugais, l’attaquant de 24 ans était dans son cocon, ayant notamment sa famille à ses côtés. Mais pour rejoindre Marseille dans le cadre de son transfert à 32M€, Vitinha a donc dû quitter ses proches. Une séparation qui n’a visiblement pas été simple à vivre pour le désormais ex-joueur de l’OM, transféré définitivement au Genoa ce vendredi.

Une séparation difficile pour Vitinha

C’est L’Equipe qui fait cette confidence sur les moments compliqués vécus par Vitinha à l’OM compte tenu de l’absence de sa famille à ses côtés. Ainsi, le quotidien sportif raconte que le Portugais pleurait très souvent en pensant à ses proches.



Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Vitinha avait expliqué à quel point la séparation avec sa famille avait été difficile au moment de quitter Braga : « Oui ça a été difficile. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Et je sais que c'est pour grandir, mais partir loin d'eux c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est difficile, c'est encore le cas aujourd'hui mais c'est pour que je réussisse. C'est pour mon bien, pour le bien de ma famille ».

