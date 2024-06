Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare une annonce surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian ne compte pas dévier de sa trajectoire, malgré les annonces récentes de Frank McCourt. Selon lui, l'OM sera vendu, et dans les prochains jours. Le journaliste s'attend à une annonce avant le début du mois de juillet. Les repreneurs saoudiens attendraient le bon moment pour annoncer ce nouveau chapitre, qui devrait s'ouvrir à Marseille.

C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées. Depuis plus de trois ans, Thibaud Vézirian ne cesse d'annoncer le départ de Frank McCourt. Agacé par ces rumeurs, le propriétaire de l'OM a pris la parole de nombreuses fois pour les démentir. Des explications qui n'ont pas convaincu le journaliste, bien au contraire. Selon lui, McCourt a trop perdu à Marseille pour conserver son poste.

McCourt a perdu gros

« 7 ans de présence de McCourt et ça 700 millions d’euros de pertes et d’argent englouti. Tant mieux pour l’OM si la DNCG donne son feu vert, mais je ne vois absolument pas comment dans le projet actuel, sans Coupe d’Europe, avec masse salariale record, sans droits TV, je ne vois pas comment la DNCG peut dire « OK tout va bien ». On va voir la suite et On en saura plus d’ici le 30 juin. Le 30 juin, c’est un moment de bascule, de grand changement » a confié Vézirian sur Twitch.

L'Arabie Saoudite « à la recherche de l’effet de surprise » ?