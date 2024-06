Vente OM : L’Arabie Saoudite a tranché pour le prochain entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Roberto De Zerbi ne débarque à l'OM. Le technicien italien pourrait bien être le dernier entraîneur de l'ère Frank McCourt selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, qui ne cesse d'évoquer une vente du club marseillais depuis près de trois ans.

Le nom du successeur de Jean-Louis Gasset ne fait plus le moindre doute. Après de multiples rebondissements, le poste a été confié à Roberto De Zerbi, qui profite de quelques jours de vacances avant de débarquer à Marseille. Accompagné de Giovanni Rossi, qui deviendra son bras droit sportif en France, le technicien italien devrait signer un contrat de trois ans à l'OM et lancer, enfin, le projet saoudien tant attendu. C'est en tout ce qu'a annoncé Thibaud Vézirian sur Twitch.

De Zerbi pour lancer le projet saoudien ?

« Pour un nouveau coach d’un projet puissant avec des grosses possibilités, je crois que De Zerbi a ces capacités-là » a déclaré le journaliste connu pour annoncer depuis plusieurs années la cession du club et le départ de Frank McCourt. Selon Vézirian, l'arrivée de De Zerbi aurait été impossible sous la direction du propriétaire américain.

Vézirian note des incohérences