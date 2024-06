Mercato - OM : Un transfert bouclé grâce à Marcelino ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivés l’été dernier, les internationaux sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pourraient tous les deux quitter l’OM pendant ce mercato estival. Le premier est annoncé dans le viseur d’Everton, tandis que le second pourrait prendre la direction de l’Espagne et plus précisément de Villarreal afin de retrouver son ancien entraîneur à Marseille, Marcelino.

Si le mercato de l’OM s’est accéléré dans le sens des arrivées ces dernières heures, des départs sont également à prévoir. En ce sens, Iliman Ndiaye (24 ans) pourrait déjà s’en aller, lui qui a été recruté seulement l’été dernier en provenance de Sheffield United, et retourner en Angleterre.

OM : De Zerbi veut boucler un transfert, c’est 25M€ ! https://t.co/kUfEV1W5Rr pic.twitter.com/s9OKgbiKZG — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Avenir incertain pour Ndiaye et Sarr

D’après les informations de Foot Mercato , Everton serait intéressé par Iliman Ndiaye, sous contrat jusqu’en juin 2028, et aurait même fait une offre à l’OM. Arrivé en même temps que son compatriote, Ismaïla Sarr pourrait lui aussi partir après seulement une saison passée à Marseille.

Retrouvailles entre Sarr et Marcelino à Villarreal ?