Mercato : Le PSG veut tourner une page de QSI ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain devrait une nouvelle fois être particulièrement actif sur le marché des transferts. Rien que pour son arrière garde, les dirigeants du PSG concocteraient un sérieux ménage et seuls deux rescapés seraient à noter. Presnel Kimpembe n’y échapperait pas et serait même prié d’aller voir ailleurs.

Presnel Kimpembe a tout connu avec le PSG. Le centre de formation, la concurrence avec Thiago Silva et Marquinhos, une place de titulaire en tant que titi parisien, les grandes soirées européennes, le Final 8, mais aussi l’équipe de France et un sacre de champion du monde en 2018. Cependant, depuis plus d’un an, c’est la descente aux enfers pour le défenseur de 28 ans.

Une prolongation pour être mieux vendu ?

En effet, en février 2023, Presnel Kimpembe a contracté une blessure au tendon d’Achille pour laquelle il a dû passer par deux fois sur la table d’opération. Pas de quoi ébranler la confiance du PSG qui lui a offert une prolongation de contrat pour qu’il soit lié au club de son cœur jusqu’en 2026. Néanmoins, le vent semblerait avoir tourner dans la capitale pour le champion du monde tricolore.

Le PSG dit stop pour Kimpembe