Le PSG active le plan B sur le mercato !

Le PSG a déjà entamé son mercato estival avec le recrutement de Matvey Safonov. Et il se trouve que l’un des gros chantiers de la direction parisienne réside dans le recrutement d’un latéral droit polyvalent et capable de jouer défenseur central : Lutsharel Geertruida ou bien Edmond Tapsoba, simplement axial, qui sonne comme étant l’alternative au premier nommé.

Le Paris Saint-Germain se lance dans une opération renouveau dans le secteur défensif. En effet, le projet mercato du club de la capitale tournerait notamment autour du dégraissage de l’arrière garde. A en croire Foot Mercato , à l’exception de Lucas Hernandez et de Marquinhos, aucune garantie ne serait apportée au reste de l’équipe de défenseurs. Tous disposeraient d’un bon de sortie, même Achraf Hakimi en cas d’offre économiquement importante.

Geertruida supervisé par le PSG ?

Et maintenant ? Le PSG aurait ciblé deux profils spécifiques afin d’éventuellement oublier Achraf Hakimi qui ne sera donc pas retenu par le PSG. En premier lieu, Lutsharel Geertruida. L’international néerlandais de 23 ans, engagé à l’Euro avec les Pays-Bas, est capable d’à la fois jouer arrière droit et défenseur central. Le journaliste Fabrizio Romano confirme ce jeudi l’information de Foot Mercato selon laquelle le PSG en pincerait pour Geertruida. Le principal intéressé serait d’ailleurs supervisé par le champion de France. Ce qui colle à la stratégie de recrutement évoquée par le10sport.com le 1er avril dernier.

Tapsoba, l’alternative ?