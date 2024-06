Mercato - OM : De Zerbi a choisi 3 joueurs à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche de devenir entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi commence déjà à plancher sur les contours de son futur effectif. Dans cette optique, plusieurs dossiers sont sur la table, mais il faut commencer par déterminer les joueurs à vendre et à conserver. Trois d'entre eux semblent d'ailleurs faire partie des plans de l'Italien.

Alors que l'OM est enfin sur le point de boucler l'arrivée de son nouvel entraîneur, qui sera Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent activement sur les contours de l'effectif marseillais et semblent d'ores-et-déjà avoir tranché pour plusieurs joueurs.

Merlin, Garcia et Murillo conservés par De Zerbi ?

En effet, selon les informations de La Provence , dans le secteur défensif, trois joueurs vont être conservés. Il s'agit de Quentin Merlin, Ulisses Garcia et Amir Murillo. Le premier est arrivé cet hiver, tandis que les deux autres ont signé l'été dernier, et Roberto De Zerbi continuera à s'appuyer sur eux.

Clauss et Gigot sur le départ

A l'inverse, d'autres joueurs dans le secteur défensif sont invités à partir. C'est le cas de Jonathan Clauss et Samuel Gigot puisque leur contrat s'achève en juin 2025. Par conséquent, afin d'éviter un départ libre dans un an, l'OM ne les conservera pas cet été et cherchera à récupérer une indemnité de transfert.