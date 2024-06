Vente OM : McCourt vend la mèche pour l’Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM, pour le moment, rien n'est officiel et Frank McCourt est toujours bien le propriétaire du club phocéen. Le Bostonien semble même parfaitement impliqué puisqu'il a épongé les dettes marseillaises, ce qui ne laisse pas envisager une vente prochaine du club.

L'arrivée de l'Arabie Saoudite est régulièrement annoncée du côté de l'OM, mais pour le moment le club n'est pas vendu. Et d'après Christophe Maussin, connu pour sa chaîne YouTube CM Football , les investissement de Frank McCourt prouve qu'il n'est pas prêt de partir.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Je reste très pragmatique et terre à terre»

« Je vois et je lis au quotidien tout ce qu’il se passe autour de l’Olympique de Marseille. On est en droit de se poser la question, et je peux comprendre ceux qui se posent la question d’une potentielle vente de l’OM, d’une injection d’argent dans le capital de l’OM, des finances qui seraient développées par des investisseurs autour de l’Olympique de Marseille, ça peut s’entendre tellement on est dans le flou », assure-t-il dans une vidéo sur CM Football avant de poursuivre.

«Il a épuré les 12,5M€ de la dette»