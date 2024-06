Vente OM : De Zerbi a signé, c'est terminé pour l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est enfin officiel, l'OM a communiqué un accord avec Roberto De Zerbi qui remplacera donc Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Le technicien italien devrait d'ailleurs s'engager pour trois saisons ce qui démontre la volonté de Pablo Longoria de miser sur un projet sur le long terme, ce qui semble éloigner la perspective d'une vente du club à l'Arabie Saoudite.

Après avoir longtemps tenté d'attirer Sergio Conceiçao, l'OM a finalement obtenu la signature de Roberto De Zerbi qui entame un projet sur le long terme à Marseille avec un contrat de trois ans. Le club phocéen a d'ailleurs officialisé la nouvelle.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

De Zerbi signe à l'OM

« L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Le club travaille actuellement avec l’ensemble des parties prenantes pour formaliser l’arrivée de l’entraineur italien, ainsi que celle de son staff, sur le banc de l’OM et préparer sa venue à Marseille lors des prochains jours », confirme le communiqué de l'OM.

Un indice sur la vente de l'OM ?