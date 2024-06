Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare un mercato de folie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian continue sur sa lancée. Malgré les propos récents de Frank McCourt sur son avenir à l'OM, le journaliste confirme l'arrivée de nouveaux investisseurs dans les prochains jours. D'ailleurs, ce début de mercato illustrerait ce passage de flambeau avec notamment l'Arabie Saoudite. Selon lui, la vente du club pourrait devenir effectif dans les prochains jours.

L'OM commence fort son mercato. Sous le contrôle de Roberto De Zerbi, le club marseillais aurait acté les arrivées de Lilian Brassier et d'Ismaël Koné. Et ce n'est pas fini. D'autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines. A travers cette agitation, Thibaud Vézirian perçoit les signes d'un rachat du club par des investisseurs fortunés, notamment venus d'Arabie Saoudite.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

« Il y a des ventes impensables, des achats qui arrivent »

« Que dire à ceux qui n’y croient plus ? Tant mieux, ils ne seront que plus surpris. Vu les joueurs que tu recrutes, tu as vu l’argent que l’OM est capable de mettre sans même avoir les droits TV. Je pose la question juste comme ça (ironique). Les joueurs qu’ils vont recruter, c’est des joueurs qu’en janvier, tu ne pouvais même pas te payer. Du coup, il doit y avoir quelques garanties sur la suite. C’est quand même bizarre que ce soit le seul club qui bouge, sans les droits TV. Les autres, non. J’ai encore eu des confirmations en haut lieu, il n’y a plus qu’à attendre. Il y a des ventes impensables, des achats qui arrivent, quand même » a confié le journaliste sur Twitch.

Vézirian accuse McCourt de mentir