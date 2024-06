Mercato - OM : Il annonce du lourd avec De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Huitième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM va changer de visage durant l'intersaison. Très peu de joueurs seraient considérés comme intouchable et pourraient être poussés vers la sortie lors de ce mercato estival. Pour le reste, l'avenir est incertain. Surtout que Pablo Longoria souhaite frapper fort en renforçant chacune des lignes.

L'OM compte repartir de zéro cet été, ou presque. Avec Roberto De Zerbi aux manettes, la formation souhaite remodeler son effectif lors de ce mercato. Plusieurs opérations sont attendues dans les prochaines semaines. Les premières officialisations devraient avoir lieu juste après la présentation du technicien italien. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur de Brest, Lilian Brassier, devrait être la première recrue estivale de l'OM. Il pourrait être suivi d'Ismaël Koné, milieu de terrain canadien qui évoluait à Watford la saison dernière. Et ce n'est que le début.

L'OM s'apprête à changer de visage

A en croire le journaliste marseillais Romain Canuti, la direction de l'OM souhaite renforcer toutes les lignes durant ce mercato. « C’est le souhait des dirigeants pour changer la dynamique. Ça va construire dans tous les sens. Il y a des chantiers un peu partout » a-t-il déclaré sur le plateau de BFM TV Marseille. Plusieurs cadres seraient, ainsi, menacés. C'est le cas de Pau Lopez, contacté par Côme. A en croire Romano, le portier espagnol serait d'accord pour rejoindre le club italien dirigé par l'ancien Gunner Cesc Fabregas.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Les intouchables sont identifiés