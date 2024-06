France - Belgique : Le choc approche, transfert surprise au PSG ?

Thomas Bourseau

La France et la Belgique se disputeront le ticket pour le quart de finale de l’Euro 2024 lundi prochain. L’occasion pour le PSG de prêter une attention toute particulière à Amadou Onana, courtisé dans le cadre du remplacement de Manuel Ugarte.

L’équipe de France se mesurera à la Belgique dans le cadre du 1/8ème de finale de l’Euro lundi prochain. Coup d’envoi à 18 heures. Et cette semaine, Amadou Onana a lancé le match. « La France sera favorite. On sait la qualité de ses joueurs. Mais ça ne leur fait pas du bien de voir qu’ils joueront la Belgique. Ils savent que l’on peut être très dangereux ».

Amadou Onana dans le viseur du PSG ?

La Belgique attend donc l’équipe de France de pied ferme et Amadou Onana compte bien poser des problèmes à l’entrejeu de l’équipe de France. Et d’après les informations de Foot Mercato , le PSG pourrait suivre avec un oeil bien avisé la prestation du milieu de terrain d’Everton et des Diables Rouges.

Le PSG connaît le prix pour Amadou Onana