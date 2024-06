Aubameyang : Une offre «stratosphérique» va faire craquer l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec Roberto De Zerbi, ça va bouger à l'OM. Tous les postes devraient être renforcés cet été. Dans le sens des départs, des mouvements sont aussi attendus. Personne n'est protégé, pas même les cadres de l'effectif comme Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Une offre XXL pourrait bien convaincre l'OM de s'en séparer.

C'est parti pour le mercato de l'OM ! Ce vendredi soir, le club marseillais a annoncé un accord de principe avec Ismaël Koné. Le milieu de terrain canadien devient la première recrue sous l'ère Roberto De Zerbi. Auteur d'une saison solide sous le maillot du Stade Brestois, Lilian Brassier devrait être le prochain. Après l'entrejeu, la défense pourrait subir quelques changements.

Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Ce sera chaud cet été !

Mais ce n'est pas terminé. Comme annoncé par Romain Canuti, l'OM souhaite se renforcer sur toutes lignes. « A quel poste il faut recruter ? Tous les postes, il en faut de partout ! C’est le souhait des dirigeants, il faut changer la dynamique car l’année dernière, on a beaucoup souffert. Ça va construire dans tous les sens, il y a des chantiers plus prioritaires que d’autres. La colonne vertébrale est importante mais en vrai, ça va concerner tous les postes jusqu’à la fin du mois d’août ! » a confié le journaliste marseillais sur le plateau de BFM Marseille.

L'OM prêt à se séparer d'Aubameyang ?