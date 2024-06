Mercato - Officiel : Un buteur se lâche sur l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendredi après-midi, l'OM a officialisé le transfert définitif de Vitinha vers le Genoa, club où le buteur portugais était prêté depuis plusieurs mois. Et l'ancien joueur de Braga, qui n'a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui à l'OM, a néanmoins tenu à faire des adieux poignants aux supporters marseillais.

Recruté par l'OM pour 32,5M€ en janvier 2023, Vitinha était ainsi devenu le transfert le plus cher de toute l'histoire du club phocéen. Une opération qui n'a pas vraiment été concluante puisque le buteur portugais n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable, et il a même fini par quitter l'OM l'hiver dernier pour un prêt du côté du Genoa. Un prêt qui s'est transformé en transfert définitif, et Vitinha a officiellement signé avec le club italien pour 16M€ + 4M€ vendredi.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Vitinha fait ses adieux

Via un post sur ses réseaux sociaux, le buteur portugais s'est lâché au moment de faire ses adieux à l'OM : « Chers supporters de l’Olympique de Marseille. Il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne », a indiqué Vitinha.

« L'OM, vous êtes dans mon cœur »