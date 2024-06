Mercato - PSG : Un phénomène confirme son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prêté avec succès par le PSG au RB Leipzig la saison passée, Xavi Simons est encore et toujours annoncé sur le départ cet été. Le jeune crack néerlandais a fait le point sur sa situation personnelle vendredi soir après le choc face à l'équipe de France, et il laisse effectivement paraitre ses envies de retourner à Leipzig en prêt dans les semaines à venir.

Titularisé par Ronald Koeman vendredi soir avec les Pays-Bas contre l'équipe de France à l'occasion de l'Euro 2024 (0-0 score final), Xavi Simons est récompensé de sa très bonne saison sous la tunique du RB Leipzig. Le PSG l'avait prêté au club allemand la saison passée, une expérience qui a été largement profitable au jeune attaquant néerlandais (10 buts, 15 passes décisives). Mais à quoi faut-il désormais s'attendre pour l'avenir de Xavi Simons, qui semble bien parti pour un nouveau prêt loin du PSG ?

Rien de décidé avant la fin de l'Euro

Début juin, dans un entretien accordé au média néerlandais Algemeen Dagblad , Xavi Simons avait fait une première annonce claire sur son futur au PSG : « Je ne prendrai ma décision qu’après l’Euro et je prendrai d’abord des vacances. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’ai pu prendre et je suis heureux d’avoir osé le faire », avait indiqué le jeune crack, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG.

Simons confirme son envie de revenir à Leipzig ?