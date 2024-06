Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ?

Jean de Teyssière

Xavi Simons, actuellement engagé avec sa sélection des Pays-Bas à l'Euro 2024, ne sait sans doute pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Son prêt avec le RB Leipzig est terminé et il devrait donc retrouver l'équipe parisienne lors de la présaison. Néanmoins, de nombreux clubs sont intéressés par le profil du milieu de terrain néerlandais, notamment le RB Leipzig qui aimerait prolonger le prêt de Xavi Simons.

Le PSG a récupéré Xavi Simons l'été dernier. Joueur du PSV Eindhoven, l'international néerlandais avait explosé dans son pays natal et le PSG avait été bien inspiré d'inclure une clause de rachat dans son contrat. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, l'avenir de l'ancien Barcelonais est encore bien flou.

Le PSG veut récupérer Xavi Simons

Récemment, le journaliste italien Fabrizio Romano évoquait dans Caught Offside l'avenir de Xavi Simons et révélait que le PSG aimerait en faire le remplaçant naturel de Kylian Mbappé : « Nous entendons beaucoup d'informations en ce moment car il semble qu'il va y avoir une petite bagarre pour savoir où se situe l'avenir de Xavi Simons. Le PSG n'a pas l'intention de jeter l'éponge et Luis Enrique voit certainement une place pour le milieu de terrain néerlandais dans son équipe à l'avenir. En même temps, il est vrai que quelques grands noms européens gardent un œil sur la situation de Simons pour en savoir plus sur son avenir. Il est évident que rien ne se fera tant que les Pays-Bas participeront à l'Euro, mais il s'agit d'une décision importante qui se profile à l'horizon pour lui. »

«Nous sommes toujours très intéressés à garder Xavi avec nous»