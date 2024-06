Mercato : C'est officiel, l'OM boucle un premier transfert !

Jean de Teyssière

Le plus transfert de l'histoire de l'OM n'aura donc duré qu'un an et demi. Arrivé en janvier 2023 contre la somme de 32M€ en provenance de Braga, l'attaquant portugais avait eu du mal à s'adapter au jeu marseillais prôné par Igor Tudor. La première partie de cette saison n'a pas été plus convaincante et le buteur portugais a été prêté au Genoa en janvier dernier, avec qui il s'est officiellement engagé définitivement, comme l'a annoncé ce vendredi l'OM.

Vitinha fait ses adieux sur les réseaux sociaux

En début d'après-midi, Vitinha avait fait ses adieux aux supporters de l'OM sur son compte Instagram : « Chers supporters de l'Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s'est pas déroulé comme je l'avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables . »

Bonne continuation 𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 👏L’attaquant 🇵🇹 quitte l'Olympique de Marseille et s'engage définitivement avec le @GenoaCFC. pic.twitter.com/U3GwfJsWFC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2024

L'OM officialise son départ !