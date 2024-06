Révolution au PSG, Xavi Simons va céder ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisses pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes et envisage même la possibilité de rapatrier Xavi Simons, prêté au RB Leipzig. L'international néerlandais ne serait d'ailleurs pas fermé à cette idée grâce à la révolution entamée l'été dernier qui a pour objectif de miser sur des jeunes joueurs.

Le cas Xavi Simons continue de faire parler du côté du PSG puisque le retour de prêt de l’international néerlandais est encore incertain. Cependant, selon Jonathan Johnson, le changement de stratégie du PSG, qui mise sur des jeunes joueurs, pourrait convaincre Xavi Simons de rester à Paris.



Xavi Simons va profiter du départ de Mbappé ?

« Nous entendons beaucoup d'informations en ce moment car il semble qu'il va y avoir une petite bagarre pour savoir où se situe l'avenir de Xavi Simons. Le PSG n'a pas l'intention de jeter l'éponge et Luis Enrique voit certainement une place pour le milieu de terrain néerlandais dans son équipe à l'avenir. En même temps, il est vrai que quelques grands noms européens gardent un œil sur la situation de Simons pour en savoir plus sur son avenir. Il est évident que rien ne se fera tant que les Pays-Bas participeront à l'Euro, mais il s'agit d'une décision importante qui se profile à l'horizon pour lui », assure le journaliste pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«C'est un club très différent de celui qu'il a quitté»