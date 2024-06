Mercato : L’OM change d’avis pour ce flop

Jean de Teyssière

Un an et puis s'en va ? Iliman Ndiaye, fan de l'OM depuis son enfance, vivait un rêve éveillé l'été dernier lorsqu'il a reposé le pied sur le sol marseillais. Lorsqu'il avait 11 ans, il avait fait partie du centre de formation, avant de s'envoler pour l'Angleterre et y devenir professionnel. Mais il pourrait retourner outre-Manche, l'OM était disposé à le laisser partir à Everton en cas de bonne offre.

Comme à chaque été depuis la prise de poste de Pablo Longoria en février 2021, le mercato de l'OM sera animé. La huitième place marseillaise, synonyme de non-qualification pour la Coupe d'Europe va faire beaucoup de mal aux finances du club. Pablo Longoria le sait et sera prêt à vendre n'importe quel joueur disposant d'une offre alléchante. Iliman Ndiaye, qui n'a pas réussi à performer cette saison, auteur de seulement trois buts en Ligue 1 en trente apparitions, pourrait en faire les frais.

Ndiaye refuse les avances d'Everton

Au printemps 2023 et cet hiver, L'Equipe révèle qu'Iliman Ndiaye avait été approché par le club anglais d'Everton. Par deux fois, l'attaquant sénégalais s'est opposé à un départ, préférant défendre les couleurs de son club de coeur. Malgré ses maigres statistiques, Ndiaye a toujours pensé qu'il allait s'intégrer à l'OM...

L'OM prêt à accepter une grosse offre pour Ndiaye