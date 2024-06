Mercato - OM : Transfert imminent pour cet attaquant ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu dans son club de cœur l’année dernière, Iliman Ndiaye a eu bien du mal à s’y imposer cette saison. Arrivé contre 17M€ alors qu’il évoluait à Sheffield United, l’attaquant âgé de 24 ans pourrait déjà retourner en Angleterre, où Everton serait intéressé, ce qui serait même proche de se faire.

Après être passé à l’OM dans sa jeunesse, entre 2011 et 2012, Iliman Ndiaye avait l’ambition de s’y imposer. Révélé sous les couleurs de Sheffield United en Championship, l’international sénégalais (7 sélections) a fait son retour dans son club de cœur l’année dernière, qui a dépensé 17M€ pour le recruter.

Une saison décevante pour Ndiaye

L’arrivée d’Iliman Ndiaye a suscité beaucoup d’attentes chez les supporters de l’OM, auxquels il a eu beaucoup de mal à répondre. Ses 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues et l’irrégularité de ses performances ont parfois agacé et un an après son retour, il pourrait déjà s’en aller.

Ndiaye proche de rejoindre Everton ?