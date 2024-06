Mercato - OM : Un attaquant attend la réponse de De Zerbi !

Thomas Bourseau

L’OM pourrait perdre Iliman Ndiaye cet été, soit un an après son arrivée de Sheffield United. La faute à un intérêt d’Everton à son égard. L’international sénégalais et attaquant de l’OM ne souhaiterait pas prendre de décision hâtive sur la suite de sa carrière et attendrait avant tout d’entendre le projet du prochain entraîneur Roberto De Zerbi avant de faire un choix.

Roberto De Zerbi est toujours attendu à Marseille afin de prendre les rênes de l’effectif de l’OM. Le poste d’entraîneur a été laissé vacant par l’intérimaire Jean-Louis Gasset. Le journaliste Mohamed Bouhafsi, de France Télévisions , a récemment fait savoir que De Zerbi allait devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et il se trouve que le technicien italien pourrait changer la donne dans le feuilleton Iliman Ndiaye.

Everton se chauffe pour Iliman Ndiaye ?

Selon les informations de Foot Mercato , Everton aimerait rapatrier Iliman Ndiaye (24 ans) en Angleterre. Passé par Sheffield United, qu’il a quitté pour l’OM à la dernière intersaison, l’international sénégalais aurait été l’objet d’une offre des Toffees . Mais le pensionnaire de Premier League ne pourrait pas être fixé de suite. Ou plus précisément, tant que Roberto De Zerbi n’aura pas déposé ses valises dans la cité phocéenne. C’est en effet ce que RMC Sport a affirmé ce jeudi.

De Zerbi va peser dans la décision de Ndiaye ?

Le média confie ces dernières heures que, contrairement aux informations de Foot Mercato , il n’y aurait rien de concret à signaler concernant une offensive d’Everton. En outre, RMC Sport dévoile que Roberto De Zerbi devrait dicter l’avenir d’Iliman Ndiaye puisque ce dernier aurait décidé d’attentivement écouter le discours prôné par Roberto De Zerbi quand il reviendra de vacances pour attaquer la nouvelle saison avec l’Olympique de Marseille. L’Italien va donc peser sur l’éventuel transfert d’Iliman Ndiaye à Everton.

«Il est convaincu qu'il faut encore lui laisser sa chance»