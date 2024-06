Transferts : Le clan Galtier surpris par l’OM

Jean de Teyssière

L'OM va devoir vendre cet été. L'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine oblige le club phocéen à épurer son effectif. De gros changements pourraient se produire et pour l'un d'entre eux, Jordan Veretout, la porte vers le Qatar s'ouvre. Le troisième plus gros salaire du club intéresse Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier. Mais le club qatari est surpris de voir l'OM être aussi gourmant.

Jordan Veretout est arrivé à l'été 2022 à l'OM, en provenance de l'AS Rome. Très vite, il s'impose dans le onze d'Igor Tudor et obtient même son ticket pour disputer la Coupe du monde 2022 avec les Bleus. Deux ans plus tard, le son de cloche est différent et l'ancien Nantais pourrait voguer vers d'autres horizons.

Al-Duhail intéressé par Veretout

D'après les informations de L'Equipe , Jordan Veretout pourrait quitter l'OM cet été. Le milieu de terrain marseillais est convoité par le club qatari d'Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier. La direction connaît bien Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, ce qui pourrait faciliter les choses.

L'OM trop gourmand ?

Problème, l'OM se montrerait très gourmant pour son joueur. Troisième plus gros salaire du club marseillais, Al-Duhail serait d'ailleurs étonné de voir l'OM être si exigeant concernant son milieu de terrain. La situation pourrait rapidement se débloquer.