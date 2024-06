Mercato : L’OM prépare un gros ménage !

Jean de Teyssière

La stabilité n'est pas vraiment le mot qui définit le mieux l'OM ces dernières saisons. Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli en 2021, le club phocéen a changé d'entraîneur à chaque présaison, avant d'en connaître quatre en 2023-2024. L'effectif est lui aussi souvent grandement modifié, les cadres d'une saison devenant indésirables et vice-versa. Cet été encore, le mercato marseillais promet d'être animé.

En mars dernier, le président de l'OM, Pablo Longoria faisait une déclaration remarquée sur sa volonté de stabiliser le club phocéen : « J’ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permet d’avoir cette stabilité managériale et d’avoir une idée bien définie du jeu. Nous pouvons faire plus. Créer des revenus récurrents pour investir dans les talents et assurer la continuité pour garantir la stabilité. » Vu l'été qui s'annonce à l'OM, la stabilité ne devrait pas être pour tout de suite.

Longoria habitué aux mercatos animés

En février 2021, Jacques-Henri Eyraud est débarqué de son poste de président de l'OM et Pablo Longoria le remplace. La première saison sous l'ère du président espagnol se passe bien, avec un jeu alléchant et une deuxième place, synonyme de Ligue des Champions. Mais Jorge Sampaoli claque la porte et Igor Tudor le remplace. Le sulfureux entraîneur croate parvient à terminer troisième avant de lui aussi quitter le club à la fin de la saison. Entre temps, Longoria avait été très actif sur le marché des transferts, transformant l'effectif marseillais qui avait bien fonctionné sous Sampaoli.

L'OM va encore modifier son effectif cet été