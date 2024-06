Mercato - OM : Longoria réussit un miracle, jackpot en vue ?

Arnaud De Kanel

L'OM se montre particulièrement actif sur le mercato ces dernières heures. Après avoir annoncé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, le club phocéen a emboité le pas pour le transfert d'Ismael Koné. Et dans le sens des départs, les choses s'accélèrent également grâce à un gros travail du duo Longoria-Benatia. L'OM pourrait bien toucher le jackpot !

Il y a du mouvement à Marseille. Après une saison décevante, l'OM a prévu une refonte massive de son effectif. Les éléments indésirables ont été identifiés et Pablo Longoria, bien aidé par Mehdi Benatia, ne traine pas pour s'en débarrasser. En effet, le club phocéen commence un dégraissage XXL qui pourrait lui rapporter gros.



OM : Un indice est lâché pour les prochains transferts à Marseille https://t.co/wbYAozinbH pic.twitter.com/lo7BB9a9lN — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

L'OM vend bien

L'un des sujets les plus sensibles a été réglé. Après six mois passés au Genoa, Vitinha s'est définitivement engagé avec le club italien. L'OM avait déboursé 32M€ pour l'arracher des mains de Braga et limite la casse un an et demi plus tard en le vendant 16M€. Autre déception du mercato olympien, Iliman Ndiaye est sur le point de rejoindre Everton. Et là encore, l'OM va retomber sur ses pattes. Le transfert du Sénégalais devrait se conclure pour 18,5M€ + 1,5M€ de bonus. A noter également que Pape Gueye et Joaquin Correa ont quitté le club, ce qui permet de réaliser une économie importante.

Des départs en préparation

En plus de cela, l'OM est également proche de trouver une porte de sortie à son gardien titulaire Pau Lopez. Le portier espagnol devrait rejoindre Come en Serie A. Poussé vers la sortie, Samuel Gigot ne se fait plus beaucoup d'illusions sur son avenir en Provence. La semaine dernière, l'OM a même accepté une offre de 4M€ pour son défenseur. Jordan Veretout fait de son côté l'objet d'un intérêt d'Al-Duhail et le club phocéen ne compte pas brader son milieu de terrain à la richissime formation qatarie. Les caisses commencent à se remplir du côté de l'OM, et c'est un petit miracle.