Mercato - OM : Marcelo Bielsa donne encore un coup de main

En quête d'un nouveau gardien avec le probable départ de Pau Lopez, l'OM a coché le nom du Français Illan Meslier. Ce dernier, qui a franchi un cap sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds, serait un renfort de tout premier choix pour le club phocéen qui pourrait donc profiter de l'excellent travail réalisé par son ancien entraîneur.

Le mercato estival promet d'ores et déjà d'être très agité à l'OM ! À en croire les dernières tendances, Pau Lopez aurait la cote à l'étranger et pourrait donc prochainement changer d'air, ce qui va inciter Pablo Longoria à recruter un nouveau gardien. Et le président de l'OM semble avoir trouvé le profil idéal... en Angleterre !

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L'OM vise Meslier

L'EQUIPE confirme le vif intérêt de l'OM pour Illan Meslier (24 ans), le gardien français de Leeds United, pour remplacer Pau Lopez. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'écurie anglaise, pourrait disposer d'un bon de sortie étant donné que son équipe a loupé la remontée en Premier League, et l'OM aura donc son mot à dire dans ce dossier.

Un gros renfort grâce à Bielsa