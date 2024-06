Mercato : L’OM bloque un départ

Jean de Teyssière

Cet été, l'OM a prévu de faire du ménage dans son effectif. Le poste de gardien de but pourrait être remanié, avec le départ attendu de Pau Lopez. Illan Meslier pourrait rejoindre le club phocéen mais il n'est pas question que Ruben Blanco ne quitte le club. Trois offres auraient déjà été refusées par l'OM pour Blanco, qui restera dans un rôle de doublure la saison prochaine.

L'OM sort d'une saison galère et veut tout faire pour ne pas en vivre une seconde. Après avoir terminé deux fois d'affilée sur le podium, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fini huitièmes de Ligue 1 et ne sont pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Néanmoins, les ambitions sont encore grandes et les dirigeants marseillais prennent de grandes décisions.

Lopez sur le départ, Meslier arrive ?

Les dirigeants marseillais, Medhi Benatia en tête, ne sont pas convaincus par les performances de Pau Lopez. Le gardien numéro 1 de l'OM depuis Steve Mandanda est même poussé vers la sortie. Roberto De Zerbi n'en veut pas et souhaiterait recruter le jeune gardien français de Leeds, Illan Meslier...

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Ruben Blanco ne partira pas