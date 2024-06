Transferts - OM : De Zerbi va imiter Marcelino ?

Jean de Teyssière

L'été risque d'être très animé sur la côte provençale. L'OM, huitième de la dernière saison de Ligue 1 ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine et cherche à réaliser le meilleur mercato pour retrouver le haut du classement. Un ménage pourrait aussi être fait au poste de gardien de but, Pau Lopez étant poussé par la sortie par les dirigeants marseillais. L'année dernière, Marcelino voulait prolonger le gardien espagnol, tout l'inverse de Roberto De Zerbi, qui ne le souhaite pas.

Difficile de passer après une légende locale comme Steve Mandanda. C'est ce qu'a vécu le gardien espagnol, Pau Lopez, qui vient de boucler deux saisons complètes sous le maillot de l'OM en tant que titulaire. Mais ses prestations n'auront jamais vraiment convaincu et son avenir marseillais devient de plus en plus flou.

Benatia ne veut plus de Lopez

Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que les dirigeants marseillais se poseraient de plus en plus de questions sur la capacité de Pau Lopez d'endosser le rôle de numéro 1 à l'OM. Medhi Benatia ne serait pas du tout convaincu par le gardien espagnol de 29 ans qui est poussé vers la sortie. Après 127 matchs sous les couleurs de l'OM le temps des adieux semble arriver pour l'ancien gardien de l'AS Rome.

Marcelino voulait prolonger Pau Lopez, De Zerbi ne le souhaite pas

L'année dernière, les dirigeants marseillais ne voulaient pas prolonger Pau Lopez. Mais l'ancien entraîneur de l'OM, Marcelino, s'était opposé à son départ. Une offre de prolongation était même en cours, avant que le départ de l'entraîneur espagnol ne vienne tout stopper. Roberto De Zerbi va aller à contre courant de son prédécesseur et ne compte pas l'imiter en demandant la prolongation du gardien espagnol. L'entraîneur italien est persuadé qu'il faut tourner la page. Un nouveau cycle va débuter à l'OM.