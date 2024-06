Mercato : Un club veut encore rendre un grand service à l’OM !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après avoir été recruté en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez semble arriver au bout de son aventure à l’OM. Le club étudie la possibilité de changer de gardien et ne s’opposera pas à son départ cet été. Si Côme serait intéressé, ce serait également le cas du Genoa, où Marseille a envoyé plusieurs de ses joueurs indésirables ces dernières années.

Après y avoir déjà envoyé Kevin Strootman et Ruslan Malinovskyi, l’OM a de nouveau pu compter sur le Genoa pour trouver une porte de sortie à un de ses joueurs indésirables. Marseille y a transféré définitivement Vitinha, lui qui avait déjà passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt à Gênes, contre une somme estimée à environ 20M€ bonus compris.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Genoa également intéressé par Lopez

Un autre joueur plus vraiment désiré par l’OM pourrait lui aussi prendre la direction du Genoa. Comme indiqué par RMC Sport , la direction olympienne est ouverte à un départ de Pau Lopez, sous contrat jusqu’en juin 2026. Le gardien âgé de 29 ans ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa serait entré en lice afin de s’attacher ses services et serait prêt à accueillir Pau Lopez dans le cadre d’un transfert sec.

L’OM pense à Meslier pour remplacer Lopez