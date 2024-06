Mercato : L’OM peut boucler un gros coup en Angleterre !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Beaucoup de choses vont changer à l’OM lors de ce mercato estival et des joueurs considérés comme des cadres pourraient s’en aller. Ce qui est le cas de Jordan Veretout et Samuel Gigot, mais également de Paul Lopez. Les dirigeants marseillais sont ouverts à un départ du gardien espagnol et pourraient déjà avoir trouvé son remplaçant en la personne d’Ilan Meslier.

« Je vais parler avec le président et mon agent, j’attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça . » Pau Lopez ne s’était pas caché en fin de saison dernière au moment d’évoquer son avenir. Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome et après une saison décevante, le gardien âgé de 29 ans a avoué qu’il pourrait être contraint de quitter l’OM : « Il faut être honnête et assumer ce qu’on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu’il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider . »

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Changement de gardien à l’OM ?

Pau Lopez pourrait alors faire son retour en Serie A, où le promu Côme serait intéressé. Cesc Fàbregas voudrait faire de lui son nouveau gardien, un transfert qui est possible d’après les informations de RMC Sport . En effet, l’OM ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre satisfaisante et si elle convient à Pau Lopez, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’OM a ses chances pour Meslier