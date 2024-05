Le vestiaire se lâche sur la vente de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, il a beaucoup été question d'une vente de l'ASSE. Et pour cause, le groupe canadien Kilmer Sports Ventures est entré en négociations exclusives avec le club. Selon des proches du dossier, il faudrait un incroyable retournement de situation pour que cette cession ne voit pas le jour. Mais cette opération n'est pas de nature à perturber le vestiaire.

Le feuilleton va prendre fin dans les prochains jours. Selon les informations du Progrès, l'ASSE devrait bien être vendu par au groupe Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum. Questionné sur ce dossier en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio n'en sait pas plus. Une chose est sûre, ce dossier ne perturbe aucunement les joueurs, qui affrontent Rodez ce vendredi soir.

Le vestiaire perturbé par la vente de l'ASSE ? Il répond

« On lit ce que vous mettez dans les journaux, vous êtes peut-être plus renseignés que nous (sourire). On vit dans le club donc on a quelques échos. On est focus sur le terrain mais on se tient au courant de ce qui se fait autour, on est intéressé par l’avenir de ce club. On avance, comme je vous le disais la semaine dernière j’ai rencontré une personne qui va s’occuper du club mais c’est tout. Est-ce que ce sujet perturbe les joueurs ? Sincèrement je ne crois pas, je ne peux parler pour tout le monde mais je ne pense pas » a lâché le coach de l'ASSE.

« On s’occupe de la partie football »