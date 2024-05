Mercato - OM : C’est terminé pour Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane aurait trouvé un accord avec les prochains propriétaires de l'OM. C'est en tout cas l'information lâchée par le journaliste de France-Bleu Bruno Blanzat il y a plusieurs mois. Mais en réalité, le retour du champion du monde 1998 à Marseille ne serait pas d'actualité.

Zinédine Zidane à l'OM ? Selon France-Bleu Provence , le champion du monde 1998 aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite, citée pour remplacer Frank McCourt. L'ancien coach du Real Madrid aurait accepté d'occuper un rôle de manager, mais seulement en cas de vente.

Le verdict tombe pour Zidane

Mais sur le plateau de Football Club Marseille , Matheiu Grégoire a démenti cette information. « Zidane à l’OM ? Non ! » a-t-il confié. Et pour cause, la vente de l'OM ne serait pas d'actualité.

La vente de l'OM n'est pas d'actualité