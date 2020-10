Formule 1

Formule 1 : Bottas garde espoir de battre Hamilton !

Alors qu'il a décroché sa 92e victoire en carrière et s'est un peu plus envolé en tête du classement des pilotes, Lewis Hamilton semble plus que jamais sur le point de maintenir son hégémonie en Formule 1. Pourtant, Valtteri Bottas ne s'avoue pas vaincu.

En difficulté lors des essais libres et en qualifications malgré sa nouvelle pole position, Lewis Hamilton s'est de nouveau imposé lors du Grand Prix du Portugal sur un circuit inédit pour la Formule 1. Le pilote britannique est ainsi sur le point de décrocher son quatrième sacre de champion du monde consécutif, alors qu'il possède 77 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Valtteri Bottas. Alors qu'il avait rapidement pris la tête du Grand Prix grâce à un meilleur départ, le Finlandais a de nouveau fini par céder face au rythme imposé par le sextuple champion du monde, terminant finalement à plus de vingt secondes de Lewis Hamilton. S'il a tenu à féliciter son coéquipier pour sa victoire et son record de victoires en carrière, Valtteri Bottas ne s'avoue toutefois pas vaincu, et pense toujours pouvoir venir à bout de son coéquipier.

« C’est difficile mais je sais que c’est possible »