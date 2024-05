OM : Catastrophe annoncée pour le mercato ?

Arnaud De Kanel

Eliminé en demi finale de la Ligue Europa et très mal placé en championnat, l'OM pourrait ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine. Pourtant, le besoin est vital pour le club phocéen qui n'a jamais eu une masse salariale aussi importante. Et l'absence sur la scène européenne causera également des problèmes lors du prochain mercato...

L'OM va encore réaliser une saison blanche. Pire encore, le club phocéen n'est pas en ballotage favorable en Ligue 1 et pourrait donc manquer de justesse la qualification pour une Coupe d'Europe. Un scénario catastrophe qui aura des conséquences sur le mercato estival. Explications.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

L'OM doit réduire sa masse salariale

Avec 143M€, l'OM dispose de la plus grande masse salariale de son histoire. Le club phocéen est menacé par la DNCG puisque le gendarme financier du football français surveille cela de très près. D'après les informations de L'Equipe , des sources proches du club affirment que l'OM réduira sa masse salariale de 30% la saison prochaine. Cela est sans doute annonciateur de plusieurs départs importants de certains membres de l'effectif.

Un manque d'attractivité criant