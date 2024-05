Mercato - PSG : Une star prête à dire oui pour remplacer Mbappé

Axel Cornic

Maintenant que c’est officiel, la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain rentre dans le concret. Mais il n’a pas fallu attendre l’annonce du joueur pour voir le club parisien travailler sur sa succession, puisque depuis quelques jours déjà Luis Campos tisserait sa toile autour de Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli et de la sélection géorgienne.

Qui va remplacer Kylian Mbappé ? Le sujet semblait être un peu tabou il y a quelques jours encore, mais c’est désormais le feuilleton numéro 1 au PSG. L’attaquant de 25 ans a en effet officialisé son départ et désormais la grande question est de savoir qui pourrait bien le remplacer à Paris.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Kvaratskhelia, la nouvelle cible du PSG

Depuis la sortie des premières indiscrétions au sujet de son avenir, les plus grands noms du football européen ont été liés au PSG. Mais il y en a un qui revient sans cesse depuis quelques jours, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé un vif intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia, sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2027. Il pourrait d’ailleurs poser ses valises dans la capitale française avec son coéquipier Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com était déjà une cible concrète lors du dernier mercato estival.

Rencontre importante à Naples