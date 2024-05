L’OM se rate, Gasset ne digère pas

Hugo Chirossel

Tenu en échec par l’Atalanta en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1), l’OM peut avoir des regrets. Les Olympiens ont dominé la majeure partie de cette rencontre et ont eu les opportunités pour la remporter. Jean-Louis Gasset a avoué que ce nul laissait un goût amer, mais il a apprécié la réaction de ses joueurs après avoir été menés au score.

Un résultat frustrant. L’OM a laissé échapper une belle opportunité de prendre l’avantage dans sa double confrontation face à l’Atalanta, en demi-finale de la Ligue Europa. Tenu en échec à domicile jeudi soir (1-1), tout reste malgré tout ouvert avant le match retour à Bergame jeudi prochain.

« Il y a un petit goût amer »

« Il y a un petit goût amer. On est conscients d'avoir fait le match qu'il fallait contre une bonne équipe. Mais les matchs se jouent sur les détails… », a avoué Jean-Louis Gasset en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur de l’OM a tout de même aimé la réaction de ses joueurs, menés après l’ouverture du score de Gianluca Scamacca (11e).

« J'ai senti que mes joueurs se sont révoltés »