Mercato : Zidane devancé par un ancien de l’OM ?

Trois ans après son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a toujours pas repris du service. En ce sens, son nom a récemment été évoqué au Bayern Munich pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Si les Bavarois enchaînent les refus dans leurs recherches d’un nouvel entraîneur, la piste menant au technicien français serait jugée comme difficile et un ancien de l’OM pourrait en profiter.

Difficile de savoir qui sera le prochain entraîneur du Bayern Munich. En février dernier, Thomas Tuchel et le club allemand ont acté la fin de leur collaboration au terme de la saison en cours et depuis, plusieurs noms ont été évoqués pour lui succéder. Notamment celui de Zinédine Zidane, sans poste depuis son départ du Real Madrid il y a maintenant trois ans. Mais une arrivée du technicien français ne semble pas être la tendance.

Le Bayern en galère pour son prochain entraîneur

Comme indiqué par L'Équipe , si le nom de Zinédine Zidane aurait bel et bien été évoqué en interne, le Bayern Munich considèrerait qu’elle est désormais difficile à concrétiser. Les dirigeants bavarois enchaînent les refus dans leurs recherches d’un nouvel entraîneur. Xabi Alonso a décidé de rester au Bayer Leverkusen, où il vient d’être sacré champion d’Allemagne, tandis que Julian Nagelsmann a refusé de revenir, prolongeant son contrat en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Même chose en ce qui concerne Ralf Rangnick, qui restera le sélectionneur de l’Autriche.

L’option Rudi Garcia évoquée