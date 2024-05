Le sauveur de l’OM entre dans l’histoire !

Hugo Chirossel

Après avoir concédé l’ouverture du score face à l’Atalanta jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1), l’OM a pu compter sur Chancel Mbemba pour égaliser. L’international congolais a inscrit son sixième but toutes compétitions confondues cette saison. C’est également son sixième en coupe d’Europe depuis son arrivée à Marseille lors de l’été 2022, un record pour un défenseur.

Chancel Mbemba a une nouvelle fois sorti l’OM d’un bien mauvais pas jeudi soir. Les Olympiens ont concédé l’ouverture du score lors de leur demi-finale aller de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame, qui a pris l’avantage grâce à Gianluca Scamacca (11e). Mais Marseille est revenu 10 minutes plus tard par l'intermédiaire de son international congolais (80 sélections), auteur d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface qui a trompé Juan Musso à l’aide du poteau.

Défenseur de l’OM avec le plus de buts en coupe d’Europe

Auteur de son sixième but de la saison toutes compétitions confondues face à l’Atalanta Bergame, Chancel Mbemba en a inscrit 13 au total depuis qu’il est arrivé à l’OM en provenance du FC Porto lors de l’été 2022. Comme indiqué par Opta , c’est également sa sixième réalisation avec Marseille en compétitions européennes majeures, ce qui est un record. En effet, il est ainsi le défenseur ayant marqué le plus de buts sous les couleurs de l’OM, devant Taye Taiwo (5), Gabriel Heinze (3) et Basile Boli (3).

6 - Défenseurs ayant marqué le plus de buts avec Marseille en compétitions européennes majeures (C1, C2, C3 et C4) :🥇 6 - Chancel Mbemba🥈 5 - Taye Taiwo🥉 3 - Gabriel Heinze et Basile BoliTaulier. #OMATA #UEL pic.twitter.com/S1IzOOjFJX — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2024

« On va partir là-bas, à la guerre »