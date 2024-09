Kylian Mbappé se fait clasher en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance très décevante vendredi soir contre l'Italie, Kylian Mbappé peine à retrouver son meilleur niveau en équipe de France. Un constat qui avait déjà été dressé au cours de l'Euro 2024 cet été. Et en direct dans l'After Foot après le match, Daniel Riolo n'a pas manqué de tacler sèchement l'attaquant du Real Madrid.

Interrogé jeudi en conférence de presse avant le choc entre l'équipe de France et l'Italie, Kylian Mbappé avait beaucoup fait réagir avec ses propos en réponse aux critiques sur le jeu des Bleus durant l'Euro 2024 : « Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis. On ne peut pas contenter tout le monde, le plus important c’est si nous on est conscients de ce qu’on fait de bien ou pas », a indiqué l'attaquant du Real Madrid.

Mbappé : Deschamps va faire un cadeau au Real Madrid ? https://t.co/07TELAszZ8 pic.twitter.com/6IRtEcDnAg — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Les Bleus ont rechuté

Problème : l'équipe de France a une nouvelle fois déçu vendredi soir en s'inclinant face à l'Italie (1-3), et Kylian Mbappé a rendu une pâle copie face à son adversaire du soir. Une prestation qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo en direct sur RMC Sport, dans l'After Foot. Et le chroniqueur s'est appuyé sur les propos de Mbappé en conférence de presse pour le dézinguer après le match.

Mbappé allumé par Riolo

« Tu as fait une telle conférence de presse, tu dis : 'je m'en fous de ce que pensent les gens'. Puisque tu t'en fous de ce que pensent les gens, sache que les gens pensent que tu as été mauvais. Mais comme tu t'en fous, ce n'est pas grave. Et il n'y a pas que les journalistes qui sont des méchants garçons et pensent seulement à critiquer, le public en général pense aussi que tu as été mauvais ». Le message est passé pour Kylian Mbappé.